В Кировском районе Перми автомобиль врезался в дерево и разлетелся на части Погибли двое Поделиться Твитнуть

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Ранним утром 26 мая в Кировском районе Перми произошло смертельное ДТП. По информации краевой Госавтоинспекции, в результате аварии погибли двое: водитель «ВАЗ-2115» 1994 г.р. и его пассажир 1990 г.р.

Установлено, что машина двигалась по ул. Ушакова в направлении ул. Калинина. По предварительной информации, около дома № 49 по ул. Ушакова водитель не выдержал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на обочину по ходу движения. Автомобиль врезался в дерево и разлетелся на части.

Водитель и пассажир скончались на месте до приезда скорой помощи. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о смертельном ДТП на автодороге Кунгур—Соликамск. Вечером 24 мая водитель автомобиля «Лада Гранта», который ехал в направлении Березников, не справилась с управлением и столкнулась с двигавшейся по встречной полосе «Тойотой». В результате аварии девушка погибла, а водителя иномарки и пассажиров обеих машин госпитализировали.

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