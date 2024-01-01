В Перми легковой автомобиль врезался в пекарню Во время происшествия никто не пострадал Поделиться Твитнуть

В Свердловском районе Перми автомобиль KIA влетел в пекарню. Инцидент произошёл около 18:00 26 мая на ул. Гусарова в микрорайоне Крохалева. От удара большую часть торгового павильона разрушило. Об этом сообщает «Рифей».

Видео и фотографии необычной аварии опубликовали пользователи социальных сетей.

По данным полиции, ДТП случилось из-за того, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

https://t.me/chp_59_perm/20747

В пекарне в момент происшествия была сотрудница, она не пострадала.

СМИ сообщают, что после инцидента его виновник отказался вызывать скорую, сославшись на то, что «все живы».

Сейчас обстоятельства и причины ДТП устанавливает полиция.

Напомним, 5 мая в Перми пассажирский автобус врезался в торговый киоск по продаже электронных сигарет на остановке «Микрорайон Юбилейный». Авария произошла около 5 часов утра на перекрёстке улиц Суздальской и Старцева. На кадрах опубликованного видео запечатлён момент аварии, когда на повороте водитель теряет контроль над транспортным средством и врезается в киоск.

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