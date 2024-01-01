В Перми автобус врезался в киоск по продаже вейпов (видео) В ДТП никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Фото: ТК ВЕТТА

Утром 5 мая пассажирский автобус врезался в торговый киоск по продаже электронных сигарет на остановке «Микрорайон Юбилейный». Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на очевидцев.

По их данным,аАвария произошла около 5 часов утра на перекрестке улиц Суздальская и Старцева. На кадрах опубликованного видео запечатлён момент аварии. На кадрах видно, как на повороте водитель теряет контроль над управлением транспортным средством и врезается в киоск.

Как выяснилось, в ДТП угодил автобус маршрута №77. Он врезался в киоск «Vape Shop». В результате аварии у машины разбилось лобовое стекло, ущерб киоску оказался значительней: от удара разбилась одна его половина. В местных telegram-каналах со ссылкой на очевидцев сообщается, что в момент аварии водитель был пьяным.

Фото: ТГ-канал "ЧП и ДТП/Пермь и края"

В полиции уточнили, что водитель автобуса ехал по улице Старцева в сторону Холмогорской и при повороте не справился с управлением и въехал в здание магазина. Пострадавших в аварии нет.

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства инцидента.

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