Заморозки в Пермском крае побили рекорд 25-летней давности Температура опускается ниже ноля практически во все дни месяца Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С 1 по 24 мая ежедневно в Пермском крае отмечались заморозки. Морозные пермские ночи в мае уже повторили климатический рекорд 25-летней давности. Тогда, в 1999 году, заморозки в регионе регистрировались ежедневно с 3 по 26 мая включительно, то есть тоже в течение 24 суток. Других подобных холодов в мае в истории метеорологических наблюдений в Пермском крае не было. Об этом сообщили специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

Ночь на 25 мая в регионе прошла уже без понижения температуры воздуха до отрицательных значений. Но это не значит, что заморозков больше не будет. В текущем мае в ночные часы переход через 0 обещают до последнего дня месяца.

Потепление и завершение периода холодов, который продолжается в Прикамье с 29 апреля, прогнозируется только в первых числах июня. Таким образом, общая длительность аномально низких температур составит около месяца.





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