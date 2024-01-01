Стоимость аренды самой высокой квартиры в Перми составляет 2300 рублей в сутки Квартира находится на 31 этаже Поделиться Твитнуть

Эксперты сервиса Авито Путешествия нашли в Перми самую высокую квартиру для посуточной аренды. Объект находится на 31 этаже, его можно снять за 2 300 руб. в сутки. Согласно размещённой на сайте информации, площадь квартиры составляет 38 кв. м. Квартира-студия находится в ЖК «Headliner» на ул. Революции.

В рамках исследования были изучены предложения посуточной аренды квартир в каждом российском городе-миллионнике и выявлены самые высокие для бронирования объекты. Результаты показали, что предложение в Перми оказалось одним из самых доступных по цене и одним из самых высоких.

Наиболее высокое и дорогое жильё оказалось в Москве. Здесь в деловом центре «Москва-Сити» предлагают арендовать квартиру площадью 50 кв. м на 83 этаже почти за 12 980 руб. в сутки. «Двушка» размером 120 кв. м на том же этаже обойдётся в 19 тыс. руб. за сутки. Второе место по цене в рейтинге городов-миллионников занял Ростов-на-Дону — квартира на 30 этаже стоит 8 000 в сутки. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург — на 31 этаже там предлагают снять квартиру за 4 000 руб. в сутки.

В Екатеринбурге можно найти жильё площадью 30 кв. м на 33 этаже. Его стоимость обойдётся в 2 400 руб. за ночь. Эта квартира в рейтинге по высоте заняла вторую строчку.

Дешевле всего арендовать на сутки квартиру на самом высоком этаже оказалось в Самаре и Красноярске. Цена за жильё на 24 и 25 этажах соответственно здесь составляет по 1 790 рублей за ночь. В Воронеже нашли самую высокую квартиру, сдающуюся посуточно, на 24 этаже за 2 000 рублей за ночь.

Пресс-служба авито Недвижимости

Ранее «Новый компаньон» писал, что ставки на рынке аренды жилья в апреле 2024 года ставки начали расти. В Перми незначительно поднялись цены на «однушки» и «двушки», а аренда трёхкомнатного жилья несколько подешевела.

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