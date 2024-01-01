В апреле в Перми подорожала аренда «однушек» и двухкомнатных квартир Темпы роста цен оказались ниже, чем в среднем по России Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На рынке аренды жилья в апреле 2024 года ставки снова стали расти. Об этом сообщает портал «Мир квартир», изучив данные по 70 крупным городам России. В большинстве городов РФ произошло подорожание одно-, двух- и трёхкомнатных квартир. В Перми незначительно поднялись цены на «однушки» и «двушки», а вот аренда 3-комнатного жилья несколько подешевела.

Так, за апрель аренда однокомнатных квартир в краевом центре подорожала на 0,2%, достигнув в среднем уровня в 21,5 тыс. руб. «Двушки» выросли в цене на 0,6% — до 26,9 тыс. руб. «Трёшки» подешевели на 0,4% — до 33,1 тыс. руб.

В целом по крупным городам России динамика выглядит так: аренда однокомнатных квартир подорожала на 1%, «двушек» — на 1,1%, «трёшек» — на 1,4%.

«К росту ставок аренды подталкивает как увеличивающаяся недоступность покупки квартиры в собственность для большинства населения страны, так и смена сезонов. Люди стали более мобильны, и в преддверии лета многие люди, имеющие возможность работать удалённо, меняют регион проживания. В итоге, после того как в первом квартале предложение съёмных квартир росло, сейчас оно снова стало падать. Изменение баланса спроса и предложения побуждает собственников жилья поднимать ценники», — прокомментировали динамику на портале «Мир квартир».

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