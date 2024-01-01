В Прикамье нашли тело утонувшего в конце апреля рыбака Он выпал из лодки, когда рыбачил с приятелем Поделиться Твитнуть

Утром 25 мая спасатели извлекли из Сылвы тело 62-летнего рыбака, который утонул в конце апреля. Погибшего обнаружили очевидцы. Его тело находилось в воде возле причала на реке Сылве. Об этом пишет «КП-Пермь» со ссылкой на свой источник.

Речь идёт об одном из двух рыбаков, которые рыбачили вечером 29 апреля. Происшествие случилось на Сылве рядом с селом Зуята.

В какой-то момент лодка перевернулась, один рыбак сумел добраться до берега, а другой утонул.

Напомним, аналогичный случай произошёл вечером 14 апреля на Каме в районе КамГЭС, где перевернулась лодка с рыбаками. Один из них выплыл самостоятельно, а второй утонул.

В связи с происшествием в краевом минтербезе рекомендовали строго соблюдать правила безопасности при эксплуатации плавсредств, потому что нарушения могут привести к травмам и гибели.

С 15 апреля по 15 июня на всех реках, озёрах и прудах Пермского края действует полный запрет на рыбалку. Ограничения введены в связи с весенним нерестом. На Воткинском водохранилище ограничение будет действовать до 10 июня, а на Камском — до 15 июня.

На участках водоёмов вне нереста можно рыбачить только с берега и только одной поплавочной или донной удочкой с количеством крючков не более двух на одного рыбака. Ловить рыбу вне этих участков разрешено лишь с берега, используя одну удочку с не более чем двумя крючками на одного рыбака. Нарушителям грозят штрафы.

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