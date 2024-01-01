Андрей Стрельцов
«Амкар» сыграл вничью с ФК «Крылья Советов-2»
Команда из Самары сравняла счёт на последней минуте матча
В субботу, 25 мая, «Амкар» на своём стадионе провёл матч седьмого тура первенства Второй лиги дивизиона Б. Соперником пермяков был клуб из Самары «Крылья Советов-2». Поединок завершился со счётом 1:1.
Пермской команде первой удалось добиться успеха. На 40-й минуте отличился Александр Подбельцев. Но уже в компенсированное время встречи самарские футболисты сумели отыграться. В итоге — ничейный результат.
Наставник «Амкара» Андрей Блажко остался разочарован результатом.
«Вместо того чтоб забивать, ещё два-три гола пропустили в концовке. Понятно, что тяжело в атаке, хотя против нас многие команды играют в сугубо оборонительный футбол. Но надо быть к этому готовыми. Поэтому постараемся усилить компонент нападения на тренировках», — заявил наставник пермского футбольного клуба.
«Красно-чёрные» после семи игр занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидера на три очка.
Очередной матч «Амкар» проведёт 1 июня также на родном стадионе. Пермский футбольный клуб сыграет против ФК «Рубин-2» из Казани.
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