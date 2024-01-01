В Прикамье придёт арктическое вторжение В регионе вновь ожидаются заморозки Поделиться Твитнуть

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В ночь на воскресенье, 26 мая, в Пермский край начнётся вторжение арктического воздуха. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

По данным синоптиков, это будет уже седьмое вторжение холодного воздуха с начала мая. Температура понизится до +2...+4˚ на севере региона и до +10...+12˚ на юге. Днем заток холода продолжится с осадками. Прогнозируются дожди и осадки в виде снежной крупы.

Температура в ночь на 26 мая в Перми ночью ожидается около +10˚, а днём будет уже на 1-2˚ холоднее.

В ночь на понедельник заморозки вновь могут охватить большую часть территории края. Это будет пиком похолодания. Синоптики прогнозируют заморозки до 0...-2˚

Напомним, 25 мая в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Местами на территории региона пройдут небольшие дожди и грозы. Днём прогнозируются порывы ветра до 13 м/с, при грозе порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

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