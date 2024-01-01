Жителей Прикамья предупреждают о грозах и сильном ветре 25 мая В этот день ожидается потепление до +25° Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Пермском крае 25 мая ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Как сообщает краевое МЧС со ссылкой на Пермский ЦГМС, местами на территории региона пройдут небольшие дожди и грозы. Днём прогнозируются порывы ветра до 13 м/с, при грозе порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ведомстве рекомендуют жителям не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций, а также избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними. Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать на дорогах резких манёвров и торможений.

В ведомстве советуют быть внимательными и осторожными, предупредить о непогоде родных и близких. Вызвать экстренные службы можно по номерам: «01» (со стационарного телефона) или «101» и «112» (с мобильного, вызов бесплатный).

Ранее синоптики сообщали о потеплении к субботе. Температура воздуха может на короткое время повыситься до +22...+25° и достигнуть самого высокого значения в мае. Потепление продлится всего несколько часов, а на следующий день начнётся очередное, седьмое по счёту, арктическое вторжение.

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