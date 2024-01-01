Резкое потепление до +25˚ продлится в Прикамье всего несколько часов Его сменит новое арктическое вторжение Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в пятницу, 24 мая, после утренних заморозков до -3˚ начнётся долгожданное повышение температуры. Как сообщили в ГИС-центре Пермского госуниверситета, его принесёт западный ветер. Однако облачность ограничит прогрев, и к середине дня можно ожидать всего +8…+13˚ по краю и до +10˚ в Перми. Тем не менее в субботу, 25 мая, в Прикамье всё же потеплеет. И значительно.

«Ожидается кратковременный, но интенсивный вынос тепла с северо-запада Европейской территории России в центральные и южные районы Пермского края. Температура воздуха может на короткое время повыситься до +22...+25 градусов (самое высокое значение в мае)», — сообщили в ПГНИУ.

Правда, потепление продлится всего несколько часов. Уже в воскресенье, 26 мая, начнётся очередное, уже седьмое по счёту арктическое вторжение. Как уточняет ВЕТТА, дневная температура воздуха упадёт до +7...+12˚. Ожидаются умеренные дожди, а в северных районах края высока вероятность гроз и усиления ветра.





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