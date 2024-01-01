В Перми на трассе при столкновении с двумя авто перевернулась легковушка Водителя отвезли в больницу Поделиться Твитнуть

Скриншот видео "ЧП Пермь"

В пятницу, 24 мая, на Западном обходе Перми на ходу перевернулся легковой автомобиль Lada Largus, который до этого столкнулся с грузовиком и другой легковушкой. Видеозапись дорожного инцидента опубликовал телеграм-канал «ЧП Пермь».

Авария произошла на пересечении Западного обхода и шоссе Космонавтов. Автомобиль Lada Largus ехал в направлении ул. Светлогорской. При перестроении на 499 километре трассы, водитель столкнулся с автомобилями КамАЗ и Matiz. После удара Largus опрокинулся на крышу.

Как выяснилось, ДТП случилось в 9:10. За рулём автомобиля Largus находился 54-летний водитель. Он ехал в левом ряду, но при перестроении не предоставил преимущество грузовику, за рулём которого был 34-летний мужчина.

«В результате чего произошло столкновение КамАЗа с Largus, тот в свою очередь допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем Daewoo Matiz, под управлением водителя 1972 года рождения, после чего отечественная легковушка опрокинулась», — цитирует заявление полиции издание 59.ru.

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