В Пермском крае 28 мая запретят продажу алкоголя В этот день отмечается День пограничника Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми и крае 28 мая, в День пограничника, будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Ограничение вводится в соответствии с постановлением правительства Пермского края от 10.10.2011 № 755-п.

Как передаёт ВЕТТА, нарушение требования не продавать в магазинах и ларьках спиртные напитки влечёт на нарушителей наложение административного штрафа. На должностных лиц может быть наложен штраф от 20 до 40 тыс. руб., на юридических — от 100 до 300 тыс. руб.

Напомним, в мае в Перми розничную торговлю спиртным ограничат четыре раза. Реализация алкоголя уже приостанавливалась 1 мая (Праздник труда), 9 мая (День Победы) и 24 мая — сегодня в краевом центре проходят «Последние звонки», ограничения в этот день введены специальным постановлением администрации города, наказания предусмотрены аналогичные.

В День защиты детей, 1 июня, в Пермском крае снова будет запрещена розничная продажа алкоголя.

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