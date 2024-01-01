Андрей Стрельцов Пермский БК «Парма» оставил тренерский штаб на новый сезон без изменений Главный тренер Евгений Пашутин обратился к болельщикам Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В БК «Парма» сообщили, что в сезоне 2024/25 тренерский штаб пермской баскетбольной команды будет работать в том же составе, что и в прошлом. Главным тренером БК «Парма» остаётся Евгений Пашутин, у него был контракт с клубом ещё на год. Сохранили свои посты помощники Захар Пашутин, Вячеслав Шушаков и Сергей Жармухамедов, а также тренер по физической подготовке Евгений Калинин.

«В предстоящем сезоне перед нами стоят ещё более серьёзные задачи. Готовы усердно работать для того, чтобы создать боеспособную команду и побеждать. С нетерпением ждём встречи с нашими болельщиками и постараемся радовать их красивой игрой и победами в новом сезоне», — прокомментировал событие главный тренер БК «Парма» Евгений Пашутин.

Напомним, БК «Парма» по итогам чемпионата Единой Лиги занял в сезоне 2023/24 пятое место и повторил своё самое удачное выступление в истории команды. В плей-офф клуб выбыл на первом этапе (1/4 финала), уступив в трёх встречах БК «Локомотив-Кубань».

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