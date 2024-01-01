Председателя ТСЖ в Перми обвинили в получении подкупа

Он задержан с поличным и арестован

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следственный комитет

  Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи Следственного отдела по Ленинскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю предъявили председателю одного из ТСЖ Перми обвинение в получении коммерческого подкупа в значительном размере (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

По данным следствия, 17 мая 2024 года обвиняемый получил от представителя коммерческой организации, выполнявшей монтаж противопожарного трубопровода в многоквартирном жилом доме, 120 тыс. руб. за заключение договора по завышенной цене. Следователи напомнили, что подобные работы оплачиваются за счёт денег жильцов, собранных на содержание и текущий ремонт общего домового имущества.

Председателя задержали с поличным при получении денег. По ходатайству следствия в отношении руководителя ТСЖ суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении ведомства.

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