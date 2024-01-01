В центре Перми за 45 млн рублей продаётся элитная квартира с сауной Площадь жилья – 106 квадратных метров Поделиться Твитнуть

В центре Перми выставили на продажу элитную трёхкомнатную квартиру за 45 млн руб. Объявление размещено на интернет-сервисе «Avito».

Площадь квартиры составляет 106 кв. м, таким образом, цена за кв. м составляет 424,5 тыс. руб. Как обращает внимание издание, обычно стоимость элитной недвижимости в центре Перми на вторичном рынке составляет около 250 тыс. руб. за кв. м.

«Продажа элит-класса. Функциональная евро-трёхкомнатная квартира в жилом комплексе класса «Бизнес+». С красивым видом на город и Каму. Качественный дизайнерский ремонт», — описывает автор объявления.

Недвижимость расположена в ЖК «Виктория», на ул. Революции. На снимках, сопровождающих объявление, можно увидеть столовую-гостиную с панорамными окнами, две спальни, несколько балконов. Квартира оборудована собственной сауной.

Ранее сообщалось, что цены на квартиры на вторичном рынке в апреле в среднем по России показали снижение на 0,3%. В Перми «вторичка» подешевела на 1,5%.

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