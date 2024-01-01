В Перми внезапно умерла молодая учительница химии Она страдала болезнью лёгких Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В социальных сетях обсуждают смерть молодой учительницы химии пермской школы № 82. В телеграм-канале «Пермское чтиво» появился пост об этом. В сообщении утверждалось, что педагог из «Экошколы» скончалась прямо в учебном заведении от остановки сердца. Позднее этот пост был удалён.

В городском департаменте образования подтвердили смерть учительницы, но сообщили, что она скончалась вне стен учебного заведения. Причины смерти не комментируются. Источник портала 59.ru рассказал, что педагог умерла у себя дома. По словам директора школы Ольги Тетериной, причиной смерти стало заболевание лёгких.

Ранее сообщалось, что в апреле после тяжёлой болезни, на 40 году жизни скончалась преподаватель Пермского государственного научно-исследовательского университета Елизавета Еленская. Она работала на кафедре математического анализа. До последних дней жизни была старшим преподавателем кафедры фундаментальной математики.





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