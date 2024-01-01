В Перми скончалась преподаватель ПГНИУ Елизавета Еленская Ей было 39 лет Поделиться Твитнуть

Елизавета Еленская

ПГНИУ

Во вторник, 16 апреля, после тяжёлой болезни, на 40 году жизни скончалась преподаватель Пермского государственного научного исследовательского университета Елизавета Еленская. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Елизавета Еленская в 2001 году окончила механико-математический факультет ПГНИУ и продолжила обучение в магистратуре по направлению «Математика». Затем обучалась в аспирантуре по направлению «Вещественный, комплексный и функциональный анализ».

Еленская работала на кафедре математического анализа. До последних дней жизни была старшим преподавателем кафедры фундаментальной математики.

«Елизавета Юрьевна была добросовестным, отзывчивым, светлым, добрым и чутким человеком. Именно таким она останется в памяти своих коллег и друзей. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, коллегам, друзьям в связи с её уходом из жизни», — говорится в некрологе, опубликованном на официальном сайте университета.

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