Зарина Ситдикова Прокуратура Пермского края запустила горячую линию по ЕГЭ На неё можно сообщать обо всех нарушениях при проведении итоговой аттестации Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Для соблюдения прав выпускников при проведении ЕГЭ прокуратура Пермского края открыла горячую линию. Об этом сообщается на едином российском портале надзорного органа.

Как отметили в ведомстве, по номеру телефона 8 (342) 233-56-09 можно сообщать обо всех нарушениях в рамках проведения обязательного экзамена. Звонки принимаются ежедневно по будням с 10:00 до 17:00 (кроме обеда с 13:00 до 14:00).

Напомним, 23 мая начался основной период сдачи единого государственного экзамена. Первыми в расписании были три предмета по выбору: химия, литература и география. 28 мая состоится экзамен по русскому языку, 31 мая — по математике, 4 июня — по обществознанию и физике, 7 и 8 июня — по информатике и иностранным языкам (устная часть). Письменно иняз выпускники будут сдавать 11 июня. В этот же день пройдут экзамены по биологии и истории. После окончания основного периода сдачи начнётся резервный, предназначенный для тех, кто по тем или иным причинам не смог принять участие в тестировании ранее. Он продлится до 21 июня.

Дополнительные дни для пересдачи одного из предметов назначены на 4 и 5 июля, чтобы получить результаты тестирования до начала приёмной кампании в вузы. При этом результат первого экзамена в случае его пересдачи будет аннулирован.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.