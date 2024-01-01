Зарина Ситдикова В Перми пройдёт этап чемпионата России по баскетболу 3х3 среди мужчин Соревнования состоятся в СК «Энергия» Поделиться Твитнуть

С 22 по 23 июня в новом спорткомплексе «Энергия» (ул. Советская, 100) в Перми состоится IX Тандем Winline чемпионата России 3х3 среди мужских команд (0+). Об этом сообщили в пресс-службе БК «Парма».

Как отметили в пермском клубе, новый СК, который был открыт в марте этого года, впервые примет соревнования по баскетболу 3х3.

На данный момент известны четыре команды, забронировавшие себе путёвку на этот этап в предыдущих состязаниях. Это московские Inanomo и «Руна», «ЦОП Б. Б.» (Санкт-Петербург) и пермский BIONORD PRO. Ещё четыре команды будут определены на тандеме «Претендент», который состоится в федеральной территории «Сириус» 8–9 июня. Кроме того, четыре команды получат вайлд-кард.

Как отмечают организаторы чемпионата, этим тандемом завершится третий из четырёх циклов турнира. Последний «Мастер» пройдёт в июле, и на нём определятся победитель и призёры Winline чемпионата России 3х3 среди мужских команд — по совокупности всех предыдущих этапов.

Согласно регламенту турнира, за первое место в каждом «Мастере» команда получает 100 очков, за второе — 95, за третье — 90 и так далее. В заключительном цикле победителю достанется бонус — 110 очков вместо 100.

На данный момент пермская команда BIONORD PRO занимает вторую строчку с 185 очками. Впереди только «Руна» (Москва), которая опережает баскетболистов, представляющих Пермь, на 10 очков. Ближайший соперник BIONORD PRO отстаёт на 20 очков. Это команда «ЦОП Б. Б.» из северной столицы.

На четвёртом месте общего зачёта — тоже пермская команда BIONORD. У неё 155 очков.

В турнире помимо российских клубов принимают участие иностранные команды из Республики Беларусь, КНР и Сербии. Однако они играют вне зачёта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.