Алёна Бронникова В Перми открыли многофункциональный спорткомплекс «Энергия» Строительство велось с 2022 года Поделиться Твитнуть

Telegram-канал Дмитрия Махонина

В Перми начал работу многофункциональный спортивный комплекс «Энергия» (ул. Советская, 100). Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Такие масштабные спортивные объекты в Прикамье не возводились давно. Построили его по инфраструктурной программе Пермь-300 и при поддержке президентского нацпроекта "Демография". Уникальность спорткомплекса в том, что здесь представлено максимальное количество видов спорта, — отметил он.

В четырёхэтажном здании площадью более 29 тыс. кв. м построены два универсальных спортивных зала — среди них первый в регионе зал для гандбола. Также построен бассейн с медико-восстановительным комплексом, залы для спортивной гимнастики, для единоборств и бокса, волейбола, гандбола и баскетбола, тренажёрный и фитнес залы. На крыше расположены три теннисных корта.

Спортивный объект станет тренировочной базой и площадкой для выступлений гандбольного клуба «Пермские медведи» и волейбольного клуба «Кама». На «Энергии» можно будет заниматься восемью видами спорта. Комплекс будет доступен не только профессиональным спортсменам, но и всем жителям вне зависимости от возраста и степени подготовки. В спортивные секции открыта запись детей.

Возведение объекта началось в январе 2022 года. Стоимость — более 2 млрд руб. Из них 220 млн руб. было выделено из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Демография».





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