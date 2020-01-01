В Перми начинается строительство спорткомплекса «Энергия» Подрядчиком на объекте является ООО «Стройуниверсал-Парма» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми стартовали подготовительные работы по возведению временного ограждения строительной площадки будущего спорткомплекса «Энергия». Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства спорта.

Общая площадь будущего СК составит более 16,9 тыс. кв. м. Объект, рассчитанный на посещение 274 человек в смену, будет расположен на ул. Советской, 100, на месте одноимённого стадиона.

В комплексе разместятся универсальные спортзалы, бассейн, снаружи будет организована открытая спортплощадка с беговым кругом 200 м, тренажёрами, теннисным кортом, мини-футбольным полем, тропинками для скандинавской ходьбы.

Вести строительство будет ООО «Стройуниверсал-Парма». Компания получила подряд, снизив в ходе закупки стоимость работ до 1 млрд 809 млн руб. Стройка должна завершиться до 25 января 2023 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.