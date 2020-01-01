Мария Сыропятова Строить спорткомплекс «Энергия» за 1,8 млрд руб. будет пермская компания Сдача объекта планируется в январе 2023 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Победителем конкурса на строительство многофункционального спортивного комплекса «Энергия» на ул.Советской, 100 объявлено ООО «Стройуниверсал — Парма». Данные об этом есть на портале госзакупок.

На конкурс были поданы две заявки. Компания-победитель предложила на 5 млн руб. меньше начальной стоимости закупки (1 млрд 809 млн руб.) Вторым участником стало АО КРПК (100% в собственности Пермского края).

Строительство спорткомплекса планируется начать 26 января 2022 года, а завершить — до 25 января 2023 года.\

Общая площадь будущего СК составит более 16,9 тыс. кв. м.

Объект, рассчитанный на посещение 274 человек в смену, будет расположен на ул. Советской, 100, на месте одноимённого стадиона. В комплексе разместятся универсальные спортзалы, бассейн, снаружи будет организована открытая спортплощадка с беговым кругом 200 м, тренажёрами, теннисным кортом, мини-футбольным полем, тропинками для скандинавской ходьбы.

ООО «Стройуниверсал — Парма» зарегистрировано в 2006 году. Директор и учредитель компании — Орест Димидов. Выручка компании в 2020 году составила 433,9 млн руб.

Напомним, что конкурс на строительство спорткомплекса был объявлен в декабре.

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