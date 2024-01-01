В Прикамье резидент ТОР «Чусовой» получит землю для нового проекта без торгов ООО «Стройсервис» запустит производство сэндвич-панелей Поделиться Твитнуть

Чусовой / фото: foto-ram.ru

Резидент территории опережающего развития «Чусовой» в Пермском крае ООО «Стройсервис» создаёт новое производство. Об этом сообщает министерство территориального развития региона.

Для реализации проекта компания получит муниципальный земельный участок в аренду без торгов. Соответствующее распоряжение 20 мая подписал губернатор Дмитрий Махонин. Правом на получение участков под инвестпроекты в аренду без торгов обладают все резидентов ТОР. Стоимость аренды в течение первых трёх лет составляет 1 руб. за га.

На приобретаемом участке компания планирует построить новый цех по производству сэндвич-панелей. Данное решение позволит создать ещё 10 рабочих мест.

ОО «Стройсервис» вошло в число резидентов ТОР в декабре 2017 года. Организация успешно реализовала инвестпроект по расширению производства модульных зданий. Для этого было создано 63 новых рабочих места.

Статус ТОР позволяет привлечь в моногород бизнес, создающий новые рабочие места. Для инвесторов-резидентов ТОСЭР действуют специальные льготы. По данным ведомства, правом на получение земли без торгов воспользовались уже 10 из 35 резидентов ТОР «Нытва» и ТОР «Чусовой». Всего в рамках реализации инвестиционных проектов создано свыше 1,9 тыс. новых рабочих мест.

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