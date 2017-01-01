В ТОСЭР «Чусовой» появились ещё два резидента

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Фото: Игорь Катаев

Как сообщили «Новому компаньону» в администрации Чусовского района, в конце прошлого года в реестр резидентов ТОСЭР вошли ООО «Фабио-Рус» и ООО «Стройсервис».

«Фабио-Рус» — русско-турецкое предприятие по производству пневмоподушек для нужд автомобильной промышленности. ООО «Стройсервис» занимается отделочными работами. Ранее статус резидента ТОСЭР «Чусовой» также получили ООО «Чусовской завод по восстановлению труб» и ООО «Белый камень».

Напомним, статус ТОСЭР позволяет привлечь в моногород бизнес, создающий новые рабочие места. Для инвесторов-резидентов ТОСЭР действуют специальные налоговые ставки: налог на прибыль 5% — вместо 20, страховые взносы — 7,6% вместо 30, налог на имущество — 0 вместо 2,2%, налог на землю — 0 вместо 1,5%.