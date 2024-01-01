Рядом с Егошихинским кладбищем в Перми построят жилой дом с подземной стоянкой Земельный участок входит в границы ОКН Поделиться Твитнуть

Приложение к проекту по обеспечению сохранности ОКН «Пермь губернская, поселение» / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Государственная историко-культурная экспертиза в рамках обеспечения сохранности объекта культурного наследия (ОКН) федерального значения «Пермь Губернская, поселение» 21 мая выдала положительное заключение на раздел проектной документации по строительству капитального объекта по ул. Достоевского, з/у 17 в Перми. Соответствующий документ был опубликован 22 мая на сайте Государственной инспекции по сохранению ОКН Пермского края.

Площадь рассматриваемого земельного участка составляет 1,6 тыс. кв. м. Находится он на левом берегу реки Стикс, в 50 м от уреза воды, рядом с Егошихинским кладбищем, в границах улиц Парковая, Разгуляйская и Северной дамбой. Участок полностью попадает в границы ОКН «Пермь Губернская, поселение».

На данной территории проектируется строительство жилого дома с подземной автостоянкой и благоустройство территории. Проведение земляных работ планируется по всей площади земельного участка. При реализации проекта возникает угроза разрушения культурного слоя памятника археологии.

Кроме того, в акте экспертизы отмечается, что во время археологических исследований на прилегающем участке в 2003 году были обнаружены артефакты каменного века. Всвязи с этим перед началом работ застройщику необходимо вновь провести археологические раскопки, обеспечить письменное ознакомление подрядчиков с информацией о проведении работ вблизи ОКН и провести инструктаж персонала.

Согласно опубликованным документам, правообладателем участка с 2021 года является ООО «ПЗСП-Инвест». Вид разрешённого использования — под индивидуальный жилой дом.

В апреле комиссия по подготовке проекта ПЗЗ Пермского городского округа по заявлению структур АО «ПЗСП» установила зоны комплексного развития территорий в отношении двух участков. Речь идёт об участках по ул. Уинской, 55, где ранее планировалось построить ещё один ТЦ Castorama, и на пр. Парковом, 24 — вместо снесённого в 2022 году аварийного дома.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.