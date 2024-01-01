В Прикамье вновь начался рост цен на топливо Ранее повешение стоимости бензина временно остановилось Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Росстат опубликовал данные о стоимости топлива в субъектах РФ за прошедшую неделю. С 13 по 19 мая зафиксирован рост цен за литр автомобильного топлива и в Пермском крае.

Сейчас средняя стоимость за один литр бензина выросла на 13 коп., составив 55,48 руб.

В Прикамье за неделю выросли на все марки бензина и дизельное топливо: АИ-92 — с 51,01 руб. до 51,14, АИ-95 — с 55,53 руб. до 55,67 руб., АИ-98 — 70,09 руб. до 70,24 руб., дизельное топливо — с 65,60 руб. до 65,62 руб.

Данные: Росстат

По России средняя цена бензина поднялась с 55,10 руб. до 55,17 руб., а дизельного топлива — с 65,21 руб. до 65,28 руб.

Всего отмечается рост цен на бензин в 60 российских регионах. Более всего — в Республике Бурятия +0,6%. А снижение цен на бензин автомобильный отмечено в трёх субъектах РФ. Больше всего — в Республике Тыва (-0,4%).

Напомним, ранее цены на бензин в Пермском крае не менялись с начала мая. Две недели они держались на одном уровне. Так, стоимость литра АИ-92 составляла 51,01 руб., АИ-95 — 55,53 руб., АИ-98 — 70,09 руб.

Отметим, Пермский край на протяжении долгого времени удерживает лидерство по ценам на бензин среди регионов ПФО. Однако по цене на бензин АИ-98 наш регион обогнала Ульяновская область, где цена за литр этой марки топлива 70,93 руб.

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