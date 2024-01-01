В мае рост цен на бензин в Пермском крае остановился Регион остаётся лидером в ПФО по средней цене топлива Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стоимость автомобильного топлива в Пермском крае за прошедшую неделю не изменилась. Такие данные следуют из данных Росстата об объёме производства нефтепродуктов с 6 по 12 мая.

Согласно опубликованной информации, цены на бензин в Пермском крае не менялись с начала мая. Как и неделей ранее, стоимость литра АИ-92 составила 51,01 руб., АИ-95 — 55,53 руб., АИ-98 — 70,09 руб. Цена за литр дизельного топлива сохранилась на уровне 65,57 руб.

При этом по средней цене топлива (55,35 руб. за литр) Пермский край продолжает удерживать первое место в Приволжском федеральном округе. Единственным видом бензина, цена которого остаётся выше в другом регионе, является АИ-98 — в Ульяновской области он стоит 70,78 руб. за литр.

За неделю с 7 по 13 мая изменение цен на бензин было зафиксировано в 39 субъектах РФ, сильнее всего цены выросли в Хабаровском крае (+0,5%). Снижение цен было отмечено в пяти регионах, наиболее чувствительным оно оказалось в Магаданской области (-0,2%).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.