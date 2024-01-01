В мае рост цен на бензин в Пермском крае остановился

Регион остаётся лидером в ПФО по средней цене топлива

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бензин

  Константин Долгановский

Стоимость автомобильного топлива в Пермском крае за прошедшую неделю не изменилась. Такие данные следуют из данных Росстата об объёме производства нефтепродуктов с 6 по 12 мая.

Согласно опубликованной информации, цены на бензин в Пермском крае не менялись с начала мая. Как и неделей ранее, стоимость литра АИ-92 составила 51,01 руб., АИ-95 — 55,53 руб., АИ-98 — 70,09 руб. Цена за литр дизельного топлива сохранилась на уровне 65,57 руб.

Росстат, цены на бензин

rosstat.gov.ru

При этом по средней цене топлива (55,35 руб. за литр) Пермский край продолжает удерживать первое место в Приволжском федеральном округе. Единственным видом бензина, цена которого остаётся выше в другом регионе, является АИ-98 — в Ульяновской области он стоит 70,78 руб. за литр.

За неделю с 7 по 13 мая изменение цен на бензин было зафиксировано в 39 субъектах РФ, сильнее всего цены выросли в Хабаровском крае (+0,5%). Снижение цен было отмечено в пяти регионах, наиболее чувствительным оно оказалось в Магаданской области (-0,2%).

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