Банк «Клюква» представляет новый пополняемый вклад с выгодной ставкой Поделиться Твитнуть

Линейка инвестиционных решений «Клюквы» (АО КБ «Урал ФД») пополнилась новым вкладом с привлекательными условиями.

20 мая банк запустил вклад «Максимум» со ставкой до 16% годовых и возможностью пополнения суммами от 1 тыс. руб. без ограничения по сроку. Эта опция выгодно отличает предложение регионального банка от многих аналогичных предложений на финансовом рынке.

Срок размещения денежных средств на вкладе – 181 день. Минимальная сумма – 50 тыс. руб. Оформить вклад «Максимум» можно любым удобным способом: в офисе «Клюквы» или онлайн в мобильном приложении.

Напоминаем, что все средства клиентов, размещенные на счетах банка, надежно защищены государством по системе обязательного страхования вкладов.

Подробнее об условиях вклада «Максимум» и других выгодных предложениях в «Клюкве» читайте на сайте или обращайтесь за консультацией по телефону круглосуточной службы Контакт-центра 8-800-100-10-40.

Откройте вклад в «Клюкве»! Поставьте прибыль на максимум!

АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020 г. uralfd.ru

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