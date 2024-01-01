Законопроект о расширении господдержки на детский отдых в Прикамье получил одобрение Льготой можно будет воспользоваться уже летом 2024 года Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

На пленарном заседании Заксобрания Пермского края, которое состоялось 23 мая, депутаты поддержали в двух чтениях законопроект о компенсации на отдых и оздоровление детей в лагерях палаточного типа. Соответствующий документ был внесён главой региона Дмитрием Махониным.

Расширение мер поддержки позволяет родителям детей получить сертификаты или компенсацию части стоимости приобретённой путёвки (от 30 до 100%). Льготы будут предоставляться уже в ходе летней оздоровительной кампании 2024 года.

Кроме того, законопроектом предусматривается обеспечение равного доступа к отдыху в детских лагерях детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Данное положение вступит в силу с 1 января 2025 года.

Законопроект был внесён в Заксобрание в апреле. Напомним, в Пермском крае родителям предоставляется компенсация стоимости путёвок на отдых и оздоровление детей. Объём финансовой помощи зависит от среднедушевого дохода семьи. В зависимости от этого, семья может получить компенсацию от 30 до 100% стоимости путёвки. При этом для многодетных семей, признанных нуждающимися, а также детей-инвалидов размер компенсации составляет 100%.

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