Двум жителям Перми могут вернуть миллионы долларов, «замороженные» в Европе Их имена не называются Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Инвестиционной компанией «Финдом» от европейского регулятора — Казначейства Бельгии получены лицензии на разблокирование ранее «замороженных» в депозитарии EuroClear (Бельгия) активов двух клиентов из Перми. Об этом со ссылкой на исполнительного директора инвесткомпании Юрия Скудаева сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Имена пермяков и размеры их капиталов не уточняются, но известно, что речь идёт о «нескольких миллионах долларов».

Замороженные средства пермяков инвестировались в иностранные ценные бумаги и хранились в российском депозитарии НРД. После введения в отношении НРД санкций активы многих россиян европейский депозитарий автоматически заблокировал. Клиентам «Финдома» пришлось доказывать, что они не находятся в санкционных списках, и получать необходимую для разблокировки гарантию от юрлица из Евросоюза.

После того как EuroClear исполнит лицензии на разблокировку активов, клиенты смогут перевести средства на свои счета в дружественные юрисдикции. Ещё несколько клиентов ИК «Финдом» ожидают решения европейского регулятора.

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