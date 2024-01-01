Завод по изготовлению детского игрового оборудования из Перми вдвое увеличит производство Инвестпроект рассчитан до 2026 года Поделиться Твитнуть

фото: завод "Авира"

Пермский завод «Авира», занимающийся проектированием и производством детских и семейных развлекательных комплексов под торговой маркой AviraKids, объявил о планах к 2026 году нарастить производство в два раза.

Для этого компания представила Совету по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае инвестпроект по расширению производственной базы и введению в эксплуатацию нового блока технологического оборудования на сумму 287 млн руб. и попросила присвоить ему статус «приоритетного».

«Мы убеждены, что наш проект имеет существенное значение для развития инфраструктуры детских развлечений на территории Пермского края. Реализация инвестпроекта позволит увеличить объём выпускаемой продукции в два раза и сократит сроки изготовления», — сообщила на Совете директор по развитию ООО «Авира» Елена Галкина. Она добавила, что работы по проекту завершатся в 2026 году. При этом компания создаст 14 новых рабочих мест. В рамках социальной инициативы компания также намерена безвозмездно передать свою продукцию детскому учреждению.

Совет удовлетворил просьбу пермского предприятия.

Статус приоритетного позволяет инициатору проекта получить административную поддержку органов власти на всех этапах реализации, земельные участки на льготных условиях и возможность воспользоваться правом применения инвестиционного налогового вычета.

«Авира» — российский завод-производитель детского игрового оборудования с производственной площадкой в Перми, основан в 2010 году. Компанию называют флагманом по разработкам коммерческих интерьеров крытых развлекательных парков и оборудования для уличного развлекательного бизнеса. За время работы компания реализовала более 10 тыс. проектов по поставкам оборудования в 20 стран мира, включая Норвегию, Словению, Италию, Сан-Марино и др.

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