В Прикамье после пожара в жилом доме 20 человек остались без жилья Один человек погиб, среди потерпевших есть дети Поделиться Твитнуть

На улице Ленина в Краснокамске вечером 21 мая произошёл пожар в жилом двухэтажном доме — загорелась крыша здания и одна из квартир на втором этаже. Распространившийся огонь привёл к гибели одного человека и выгоранию нескольких помещений. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 19:11.

К месту вызова приехали 33 спасателя на спецмашинах. До приезда пожарных самостоятельно вышли на улицу 16 жильцов, в том числе трое детей. Трёх жильцов спасли очевидцы.

Огнеборцы локализовали пожар в 19:28, а горение было ликвидировано в 19:57.

Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку.

По данным газеты «Краснокамская звезда», около 20 жителей дома остались без жилья. Часть жильцов остановились у родственников, а остальных временно разместили в гостинице «Кама».

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