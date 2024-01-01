Пассажиропоток в трамваях и автобусах Перми вырос на 2,4 млн человек Увеличились доходы и расходы транспортной отрасли Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

По результатам первого квартала 2024 года пассажиропоток общественного транспорта Перми вырос до 58,2 млн человек (+2,4 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу пермской мэрии.

Доходы транспортной отрасли выросли с 1 127,3 млн руб. до 1 159 млн руб., расходы также увеличились с 1 569,9 млн руб. до 1 651,4 млн руб.

Пассажиры в Перми стали чаще пользоваться проездными. Так, за первые три месяца года количество поездок по гражданским проездным выросло с 3,8 млн до 4,4 млн, льготных – с 10,6 до 10,8 млн. Средняя стоимость поездки составила 26,4 руб.

В дептрансе напомнили, что в этом году на линии вышло 30 новых трамваев, запущен компенсационный автобусный маршрут №72, на трамвайном маршруте №7 и автобусных №17 и 55 было увеличено количество рейсов, на пяти автобусных маршрутах введены дополнительные остановки, автобусный маршрут №35 продлен до ул. Монастырской.





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