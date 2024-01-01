За две недели с улиц Перми вывезли более 120 электровелосипедов Технику разместили на штрафстоянках за нарушение правил парковки Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

За две недели со дня вступления в силу ограничений для парковки электровелосипедов с городских улиц вывезено более 120 единиц техники, размещённых вне велопарковок — на пешеходных тротуарах и в других местах общего пользования, — сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

В начале мая мэрия опубликовала постановление за подписью главы города «Об утверждении Порядка освобождения территории Перми от бесконтрольных средств передвижения» (БСП). В документе говорится о принудительной эвакуации на штрафстоянки всех БСП. К ним относятся велосипеды, скутеры, мопеды и иные аналогичные средства, в том числе предоставляемые юрлицами и ИП для целей шеринга. Согласно постановлению, размер платы за перемещение одного БСП — 1,5 тыс. руб., а плата за хранение одной единицы такой техники — 100 руб. в день.

В мэрии отметили, что сейчас в городе согласовано 82 велопарковки, предназначенных для размещения электровелосипедов. Велосипед является транспортным средством, которое должно размещаться только на велопарковках, заявили в городской администрации.

«Электровелосипеды, продолжают оставлять вне разрешённых мест. В связи с этим специалисты районных администрации проводят ежедневные рейды по выявлению и перемещению бесконтрольно размещённых средств передвижения. Факт незаконного размещения средства передвижения подтверждается путём составления акта по форме, а также фотофиксацией нарушения», — пояснили свою позицию в мэрии.

Технику вернут владельцам при предъявлении документов, подтверждающих права на имущество и оплату всех расходов, связанных с их перемещением и хранением.

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