Глава СК Александр Бастрыкин ждёт доклад по уголовному делу об избиении прохожих в Прикамье Мама одного из потерпевших пожаловалась в центральный аппарат ведомства на работу местных следователей Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

К председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину в его приёмную ВКонтакте обратилась жительница Пермского края, которая не согласна с ходом расследования дела по факту избиения её 18-летнего сына. Молодой человек пострадал от рук неизвестных в мае. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Следственного комитета.

Глава СК затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерия Сафонова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в начале мая пермячка рассказала в соцсетях, что её сына вместе с другом избили неизвестные мужчины. У пострадавшего — сотрясение мозга. Вскоре двух участников банды, нападавших на прохожих в центре Перми, задержали.

В управлении МВД пояснили: в полицию поступили заявления от двух граждан о нанесении им побоев тремя неизвестными в районе ул. Белинского в Перми. Как выяснилось, трое мужчин были также причастны к нанесению побоев ещё одному человеку у магазина на ул. Героев Хасана.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ.

Также полиция начала проверку на причастность подозреваемые к нанесению телесных повреждений 14-летнему подростку. В МВД при этом ответили, что заявлений об этом происшествии в органы внутренних дел Перми не поступало.

Позже в СУ СКР по Пермскому краю заявили, что по сообщениям в соцсетях об избиении группой мужчин прохожих, в том числе несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ход расследования ЧП взяли на контроль прокуратура Свердловского района и центральный аппарат Следственного комитета России.

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