В Перми задержали участников банды, избивавших прохожих в начале мая Возбуждены уголовные дела Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Двое участников банды, нападавших на прохожих в центре Перми 3 мая, задержаны. Об этом этом сообщили в пресс-службе краевого полицейского главка.

В управлении МВД пояснили, что в полицию поступили заявления от двух граждан о нанесении им побоев тремя неизвестными в районе ул. Белинского в Перми. Участковым установлено, что трое мужчин также причастны к нанесению побоев ещё одному гражданину у магазина на ул. Героев Хасана.

«Личности злоумышленников установлены. Двое из них задержаны. В настоящее время по факту нанесения побоев из хулиганских побуждений дознанием возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ», — заявили правоохранители.

Полицией также проводится проверка, причастны ли подозреваемые к нанесению телесных повреждений 14-летнему подростку. В МВД при этом ответили, что заявлений об этом происшествии в органы внутренних дел Перми не поступало.

Ранее в соцсетях пермячка рассказала, что её сына вместе с другом избили. У пострадавшего — сотрясение мозга.

В СУ СКР по Пермскому краю также сообщили, что по сообщениям в соцсетях об избиении группой мужчин прохожих, в том числе несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ход расследования ЧП взяли на контроль прокуратура Свердловского района и центральный аппарат Следственного комитета России.

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