В МЧС предупредили жителей Пермского края о заморозках до -5 градусов Поделиться Твитнуть

Региональное управление МЧС выпустило предупреждение о ночных заморозках на территории Пермского края в ближайшие дни.

Так, по информации Пермского ЦГМС, в ночь на среду, 22 мая, на территории Прикамья местами ожидаются заморозки до -3 градусов. Ещё более холодной будет ночь на 24 мая. Повсеместно в регионе прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5 градусов.

Понижение температуры увеличивает риск возникновения техногенных пожаров. Люди могут нарушать правила эксплуатации электробытовых приборов, газового оборудования, использовать самодельные обогреватели, топить печи с нарушением правил пожарной безопасности.

«Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений. Движение осуществлять с учётом дорожного покрытия», — цитирует МЧС телекомпания ВЕТТА.

Ранее синоптики сообщали, что жителей Прикамья на текущей неделе ожидают температурные качели. Кратковременное потепление сменится заморозками и дождями.

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