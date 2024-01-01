В Перми обвинённая в смерти пациентки гинеколог осуждена на два года Поделиться Твитнуть

В Перми вынесен приговор гинекологу. Врач обвинялась в смерти пациентки. В ходе прения сторон прокурор запросил наказание для специалиста в виде двух лет ограничения свободы и запрета на тот же срок заниматься медицинской деятельностью. Суд удовлетворил требования стороны обвинения. Об этом пишет 59.ru.

Напомним суть уголовного дела. В 2023 году мать двоих детей обратилась к доктору, чтобы удалить внутриматочную спираль. Во время процедуры врачом была повреждена часть конструкции. Медик предложила пациентке лечь в стационар, но та отказалась. Тогда гинеколог назначила женщине повторный приём. В ходе него врач допустила ошибку при введении обезболивающего: вместо 2-процентного раствора лидокаина она ввела пациентке 10-процентный раствор. У женщины произошёл отёк лёгкого и головного мозга.

Гособвинение считает, что у врача не было умысла на причинение смерти, но она допустила грубую ошибку, которая привела к смерти пострадавшей. У погибшей остались двое детей. На суде доктор полностью признала свою вину.

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