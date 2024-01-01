В Перми в кабинете гинеколога во время приёма скончалась мать двоих детей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми начался судебный процесс над гинекологом, которая обвиняется в смерти пациентки.

В 2023 году мать двоих детей обратилась к доктору, чтобы удалить внутриматочную спираль. Во время процедуры врачом была повреждена часть конструкции. Медик предложила пациентке лечь в стационар, но та отказалась. Тогда гинеколог назначила женщине повторный прием. В ходе него врач допустила ошибку при введении обезболивающего: вместо двухпроцентного раствора лидокаина она ввела пациентке десятипроцентный. Об обстоятельствах дела сообщает портал 59.ru.

Как следует из обвинения, из-за неправильной дозировки у пациентки наступил экзотоксический шок, и женщина скончалась прямо в кабинете врача.

Судмедэкспертиза также показала, что у погибшей случился отёк легкого и головного мозга. Гособвинение считает, что врач не имела умысла на причинение смерти, однако врач, обладая профессиональным опытом и понимая все негативные последствия и риски для жизни и здоровья пациентки, допустила грубую ошибку. У погибшей остались двое детей.

На суде доктор полностью признала свою вину. Судебное разбирательство продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.