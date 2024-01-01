В Прикамье 20 мая стало самым тёплым днём с начала месяца В отдельных территориях температура поднялась выше +24˚ Поделиться Твитнуть

В Перми 20 мая температура воздуха прогрелась до +22,1˚, а в отдельных территориях региона столбик термометра поднялся выше +24˚. Этот показатель стал самым высоким с начала месяца, пресс-службе ГИС-Центра ПГНИУ.

Например, в Гайнах 20 мая потеплело до +24,2˚, а в Кочёво до +24,5˚. В этот день не было облачности, это способствовало быстрому прогреву воздуха, отмечают синоптики.

Сегодня, 21 мая, метеорологи тоже прогнозируют тёплую погоду: температура воздуха прогреется до +22...+24˚ на юге региона, около +20˚ будет в Перми и не выше +15...+17˚ на севере Прикамья.

Напомним, май в Пермском крае в этом году выдался аномально холодным. В первую декаду месяца было не только холодно, но и снежно. Территории Прикамья периодически покрывало снегом, а по ночам были заморозки. В частности, 10 мая в Перми стал самым холодным майским днём за последние 22 года. Прежний рекорд был установлен 24 мая 2002 года, а 10 мая этого года среднесуточная температура достигла -0,1˚С.

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