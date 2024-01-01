В Перми 10 мая стал самым холодным днём за 22 года Среднесуточная температура оказалась на 10 градусов ниже нормы Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

На этой неделе 10 мая в Перми стал самым холодным майским днём за последние 22 года. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на телеграм-канал «Опасные погодные явления Пермского края».

Прежний рекорд был установлен 24 мая 2002 года, а 10 мая этого года среднесуточная температура достигла -0,1˚ С.

По его словам, среднесуточная температура воздуха оказалась ниже нормы более чем на 10˚.

«Впрочем, эпицентр холодов пока находится западнее — в Кирове последние двое суток среднесуточная температура ниже нормы почти на 12˚, а снежный покров на севере области в Опарино до сих по превышает 20 сантиметров», — рассказал доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

Напомним, первая декада мая в Прикамье оказалась аномально холодной. На 9 мая максимальная дневная температура воздуха на большей части края и в Перми не превысила +5˚, а на севере края была на уровне +1...+3˚. Даже в 1999 году, когда первая половина мая была исключительно холодной, день 9 мая был теплее.

На следующий день, 10 мая, в Прикамье было ещё холоднее. Регион накрыли ливневые снегопады.

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