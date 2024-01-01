В Прикамье на трассе сгорели три грузовика Во время происшествия никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На трассе в Краснокамском округе на объездной дороге столкнулись три грузовика, после чего они загорелись. Авария большегрузов произошла около 20:00. Об этом сообщили в пресс-службе Управления МВД по региону.

В ведомстве уточнили, что на объездной дороге Краснокамска в направлении Нытвы ехал КамАЗ, который по предварительной информации, на 465 км трассы остановился перед дорожными работами.

Следом за ним ехали грузовик «Мерседес» и большегруз «МАЗ». Водитель МАЗа не успел затормозить и столкнулся с идущим впереди «Мерседесом», который от удара отбросило вправо по ходу движения. После этого МАЗ врезался в бензобак КамАЗа, и от этого произошло возгорание.

Дорожное происшествие привело к выгоранию грузовиков, однако среди людй пострадавших нет.

В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят поверку по факту автоаварии. Они устанавливают обстоятельства ДТП.

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