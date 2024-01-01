С начала года в Перми на 5% вырос уровень смертности В краевом минздраве утверждают, что ожидаемая продолжительность жизни в регионе составит 72 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За четыре месяца этого года в краевой столице на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась смертность — за это время в городе умерли 4723 человека. В целом по Прикамью этот показатель вырос на 6% — до 11 849 человек. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на данные органов ЗАГС.

При этом, согласно прогнозам Росстата, средняя продолжительность жизни в Пермском крае увеличится до 79,14 в 2045 году.

Напомним, ранее министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень отчиталась об итогах работы отрасли за 2023 год. По словам чиновницы, общая смертность в прошлом году в абсолютных цифрах оказалась ниже, чем в доковидный период. А в этом году перед отраслью стоит задача «достижения ожидаемой продолжительности жизни на уровне 71,99 лет».

В прошлом году была зафиксирована рекордно низкая летальность от инфаркта миокарда. Сейчас наш регион находится на втором месте в стране по темпам снижения смертности от онкологических заболеваний, утверждала чиновница.

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