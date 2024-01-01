Чиновники прогнозируют среднюю продолжительность жизни в Пермском крае на уровне 72 лет В краевом минздраве подвели итоги работы за прошлый год Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Анастасии Крутень

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень отчиталась об итогамх работы отрасли за 2023 год. По словам чиновницы, общая смертность в прошлом году в абсолютных цифрах оказалась ниже, чем в доковидный период. А в этом году перед отраслью стоит задача «достижения ожидаемой продолжительности жизни на уровне 71,99 лет».

В 2023 году была зафиксирована рекордно низкая летальность от инфаркта миокарда.

Сейчас наш регион находится на втором месте в стране по темпам снижения смертности от онкологических заболеваний, утверждает чиновница.

По программе «Медицинские кадры Прикамья» в прошлом году привлечены 135 специалистов. На эти цели из краевого бюджета выделено 241 млн руб.

За последние три года сумма, выделяемая из краевого бюджета на закупку препаратов для региональных льготников, выросла в 2,5 раза. В этом году она составляет 3,5 млрд руб. Кроме того, 2 млрд руб. выделено на лечение онкологических пациентов таргетными препаратами.

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