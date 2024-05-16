Началась продажа билетов на благотворительный мюзикл, который покажут в Перми 3 июля Поделиться Твитнуть

3 июля зрители увидят два спектакля «Музыка жизни 3: Это наше шоу» (6+) на сцене Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. Этот уникальный проект реализуется Благотворительным фондом «Берегиня» и командой пермских профессиональных музыкантов и артистов. Все средства от продажи билетов идут на помощь детям, больным раком и другими тяжёлыми заболеваниями.

По словам организаторов мероприятия, по сюжету, главный герой спектакля — обычный воспитатель детского дома Никита, мечтающий о карьере на Бродвее. На него возложена особая миссия, он был выбран режиссёром и автором мюзикла, который будет представлять учреждение на конкурсе. Работа с детским творческим коллективом — не предел мечтаний Никиты. Кроме того, он обязан включить в актёрский состав спектакля необычных детей.

«Музыка в жизни 3: это наше шоу» — продолжение серии благотворительных мюзиклов, стартовавшей в 2020 году. Это пьеса о мечтах, любви и подвигах, которые часто упускаются из виду, говорит о ней автор.

Детский фонд «Берегиня» называет мюзикл «прекрасным примером экологичной благотворительности», когда все участники остаются довольны.

Предыдущие постановки спектакля «Музыка жизни» позволили собрать около 2 млн руб. на помощь тяжелобольным детям. В 2022 году, благодаря этому проекту, был приобретён полный комплект оборудования Tomatis для пермского «Дома счастья», где будет оказываться помощь детям с ОВЗ. На оборудование, лицензию и обучение специалистов ушло 498 тыс. руб. Около 200 тыс. было выделено на реабилитационные программы фонда «Берегиня», в рамках которых семьи с детьми, страдающими онкологическими заболеваниями, получают всестороннюю поддержку.

Продажи билетов на благотворительный мюзикл уже стартовали на сайте Пермского театра оперы и балета Чайковского, а также на сайте Музыка-жизни.рф.

Мюзикл покажут 3 июля в 15:00 и 19:00.

В ролях: Евгений Замахаев, Екатерина Смирнова, Александр Соколов, Милана Давлетова, театр танца Flash.=. Авторы сценария Ульяна и Алёна Семериковы, Екатерина и Валерий Колесовы. Хореограф-постановщик Ксения Бутакова. Режиссёр Алёна Семерикова. Продюсер Дарья Волчек.

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