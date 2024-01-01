В Перми эвакуировали посетителей торгового центра «Семья» Журналист «Нового компаньона» стал очевидцем происшествия Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В Перми 19 мая, около 15:30, в торгово-развлекательном комплексе «Семья» сработала система оповещения. Журналист «Нового компаньона» стал очевидцем происшествия. Он поделился подробностями, как проходила эвакуация.

«Мы были с семьёй в магазине, покупали одежду детям, а когда пошли на выход, в ТЦ включили аудиосообщение о том, что сработала пожарная сигнализация, поэтому всех посетителей просят покинуть здание. Паники не было, выходили все спокойно и организованно, только несколько человек в толпе суетились и немного нервничали, ускоряя шаг», — рассказал журналист.

По его словам, людей в этот момент в торговом центре было много. На улице во время эвакуации оказалось большое количество людей, а на парковке собралась небольшая пробка.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, в ТРК сработала ложная тревога. Сейчас посетителей впускают обратно.

Напомним, в конце апреля из-за пожарной тревоги в Перми в один день прошла эвакуация посетителей из ТЦ «iMall Эспланада» и учеников и педагогов школы № 114 в Мотовилихинском районе. В МЧС уточнили, что в школе проходили плановые учения, на территории торгового центра проводились пожарно-тактические занятия.





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