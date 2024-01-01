От укусов клещей в Пермском крае пострадали более тысячи детей Поделиться Твитнуть

С начала сезона и по 16 мая 2024 года в медицинские организации Пермского края по поводу присасывания клещей обратились 4176 человек, в том числе 1069 детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Чаще всего за медицинской помощью в этом году обращаются жители Добрянского, Карагайского, Пермского, Ильинского, Краснокамского и Уинского округов.

При лабораторном исследовании клещей выяснилось, что 43% из них инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), примерно по 2% моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ) и гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ), 1% паразитов оказались переносчиками клещевого вирусного энцефалита.

В Роспотребнадзоре снова напомнили, что к мерам специфической профилактики относятся прививки против клещевого энцефалита. Их можно поставить бесплатно в медицинских организациях после консультации врача.

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