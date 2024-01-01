Гендиректор строительной компании в Перми осуждён за мошенничество Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Учредитель и генеральный директор пермской строительной компании осуждён за мошенничество, преднамеренное неисполнение договорных обязательств и использование своего служебного положения. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно. Также осуждённого обязали компенсировать ООО «Кама-РД» расходы, понесённые из-за его противозаконных действий.

В материалах дела сказано, что гендиректор принимал заказы на проектирование и возведение металлоконструкций, но обязательства не выполнял, а вырученные денежные средства использовал в личных целях.

Так, ООО «Кама-РД» осталось без навеса для служебного транспорта. Компания перечислила подрядчику 268 тыс. руб., но тот так и не приступил к работе.

Как показало расследование, обманутых заказчиков у предпринимателя было несколько. Всякий раз он пользовался одной схемой— в устной форме обговаривал условия создания и постройки проекта, брал деньги и исчезал.

На суде мошенник не стал отрицать вину. Но и возмещать ущерб не спешил. Только после того, как судебные приставы взыскали с нарушителя исполнительский сбор в размере 18 тыс. руб., задолженность была погашена.

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