В 2023 году жильё в Перми стало доступнее, чем годом ранее Накопить на квартиру в краевом центре можно за 3,4 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Институтом экономики города в партнерстве с «Яндекс Недвижимостью» и «Сбер Индексом» проведено исследование доступности жилья в крупнейших городах России по итогам 2023 года. Организации высчитали для каждой агломерации и для России в целом КДЖ (коэффициент доступности жилья), то есть определили сколько лет семья из трёх человек со среднедушевыми доходами сможет накопить деньги (при условии сбережения всех своих доходов) для покупки стандартной квартиры площадью 54 кв. м.

В 2023 году в Пермской агломерации КДЖ составил 3,4, то есть у пермской семьи накопления займут 3,4 года. Отмечается, что в прошлом году недвижимость в Перми стала доступнее по сравнению с 2021-2022 годами — тогда КДЖ в краевой центре был равен 3,7.

В целом по Российской Федерации КДЖ в 2023 году составил 3,7. Этот показатель также улучшился по сравнению с данными 2020-2022 годов, когда в стране наблюдалось снижение доступности жилья.

По итогам 2023 года Пермь заняла девятое место из 17 крупнейших городских агломераций России по доступности жилья.

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